Facoltà di Medicina a Taranto, il corso di studi chiude 8 giorni dopo l'avvio

A comunicarlo il Rettore Stefano Bronzini. Gli iscritti saranno trasferiti presso la sede di Bari.

Sono trascorsi solo 8 giorni dall'avvio del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia a Taranto, ma è già stata comunifacata la sospensione delle lezioni sine die. A seguito dell’incontro con gli studenti tenutosi nella sede didattica di Taranto, il Rettore dell'Università "Aldo Moro" di Bari, di cui Taranto costituiva una sede distaccata, ha fatto sapere che i candidati che hanno espresso preferenza per la sede didattica di Taranto e/o a detta sede assegnati in base alle graduatorie pubblicate sul sito di Ateneo, sono ammessi alla frequenza dei corsi di Laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” presso la sede didattica di Bari.