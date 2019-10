No al consiglio monotematico sui rifiuti, insorge il centrodestra

Il centrodestra attacca il sindaco Carlo Salvemini e chiederà la convocazione del presidente del consiglio, Carlo Mignone.

La minoranza chiede conto al presidente del consiglio Carlo Mignonre, dopo lo stop alla discussione sui rifiuti in un Consiglio monotematico alla presenza di Ager e Regione ed eventualmente l’azienda incaricata: “Sebbene firmata dai consiglieri in numero superiore al minimo previsto dallo Statuto -sottolinea il centrodestra unito dopo quanto accaduto nell’ultima assise comunale-, non è stata inserita nell’ordine del giorno così come formulata, ma come semplice richiesta di ragionare su una possibile convocazione dello stesso. Non è un caso nemmeno che ad una ulteriore formulazione della richiesta in Consiglio, firmata questa volta da ben undici consiglieri, il no di Salvemini abbia finito per condizionare i suoi”.