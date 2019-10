Innovazioni tecnologiche nella gestione delle acque reflue: seminario a Gallipoli

Acquedotto Pugliese, nell’ambito del progetto Interreg Greece-Italy “Re-Water”, è lieta di invitarvi al seminario tecnico “Innovazioni tecnologiche nella gestione delle acque reflue: il caso di Gallipoli nel contesto regionale”.

L’evento, accreditato presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, si terrà il 24 e il 25 ottobre presso la Galleria dei due mari, nel Castello angioino di Gallipoli.

Giovedì 24, dalle ore 9 alle ore 17, si terrà il workshop sugli interventi innovativi nella depurazione delle acque reflue; in particolare, verrà analizzato il caso pilota previsto dal progetto sull’impianto di Gallipoli e sulle tecniche adottate.

Venerdì 25, dalle ore 9 alle ore 12, le attività si sposteranno sul sito del depuratore, dove sarà possibile visitare l’impianto previa registrazione.