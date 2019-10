Consiglio monotematico sui rifiuti "bocciato", Poli Bortone attacca il sindaco

Per la senatrice, Salvemini ha scelto di “vessare i cittadini” senza accettare il confronto democratico e trasparente in aula.

Non è andata giù ad Adriana Poli Bortone la decisione della maggioranza di Palazzo Carafa di bocciare il suo ordine del giorno in cui aveva richiesto la convocazione di un consiglio monotematico sulla gestione dei rifiuti in città con la partecipazione dell’azienda, della Regione e dell’Ager. Salvemini, nell’occasione, aveva chiarito come il regolamento comunale non prevedesse la necessità di un consiglio monotematico su temi proposti dalla minoranza.

“Il sindaco Salvemini – commenta -, da sempre esponente della ‘sinistra pura’, protagonista di una campagna elettorale all’insegna della partecipazione e del programmare ‘insieme’ si rivela come il più accanito fautore del ‘gge pensi mi’! Sull’ordine del giorno presentato da me e dei consiglieri di minoranza per una elaborazione di un consiglio comunale ad hoc sulla gestione dei rifiuti nella nostra città, aperto alla partecipazione dell’azienda, della regione e dell’Ager, ha espresso subito un secco ‘no’, condizionando in tal modo l’espressione di voto della sua maggioranza, nella quale abbiamo con piacere notato la presenza di consiglieri preparati, dotati di buon senso, liberi di pensiero”.

“Salvemini – ha proseguito -, che come uno dei primi atti della sua consiliatura, il 28 giugno di quest’anno con la delibera di giunta 35 ha esteso, a nostro avviso, illegittimamente il contratto di servizi di igiene urbana all’azienda Monteco dando alla stessa azienda ulteriori somme (1milione e 563652 euro all’anno), cioè oltre 7 milioni di euro in più rispetto al già oneroso impegno finanziario che ha visto lievitare, per i cittadini leccesi, di oltre un 3% la Tari, per un servizio non certamente rispondente alle esigenze della città d’arte che, al di là di una ristretta zona del centro storico , è costretta a subire lo scempio di strade colme di rifiuti”.