Scontro tra vetture sulla ss 101: due feriti, uno in codice rosso

L’incidente poco dopo le 13 sulla strada che collega Lecce a Gallipoli.

Paura sulla ss 101 Lecce-Gallipoli, dove poco dopo le 13 si è verificato un incidente che ha coinvolto due vetture, in circostanze in via di ricostruzione: i conducenti sarebbero rimasti entrambi feriti, ma uno dei due è stato trasferito in codice rosso al “Fazzi” mentre l’altro non avrebbe riportato gravi conseguenze.