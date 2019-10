Focara, Manca attacca: "Con quali fondi si organizza l'edizione 2020?"

Il consigliere regionale di Direzione Italia chiede che la politica resti fuori dall'evento di Novoli.



“Fuori la politica dalla Focara di Novoli, il grande evento non deve diventare l’occasione per ‘accendere’ la campagna elettorale nel Salento- il consigliere regionale di Direzione Italia Luigi Manca ha presentato un’interrogazione.

“Noi siamo fermi a qualche mese fa quando l’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone, invitò il commissario straordinario Giuseppe Venneri, nominato il 28 marzo 2018 dal presidente Michele Emiliano, a portare i libri in Tribunale per “eccessivo indebitamento”. Infatti, in poco più di un anno, a Venneri è apparso fin troppo chiaro che la situazione contabile/debitoria della Fondazione è insanabile, tant’è che la Regione Puglia ha iniziato a liquidare vecchi creditori ricorsi in giudizio per debiti dell’Ente risalenti alle edizioni 2016/2017”.