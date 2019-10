Emma torna con "Fortuna": "Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre il dolore che provavo"

La prima intervista della cantante dopo l'intervento che l'ha costretta a fermarsi.

“Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. Dopo l'intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c'ero e che stavo bene”.

Emma Marrone parla per la prima volta a Vanity Fair dopo l'intervento -l'ennesimo- che ha subito nelle scorse settimane e che l'ha costretta a mettere in stand-by le esibizioni dal vivo ma non la sua carriera. Esce infatti il 25 ottobre il nuovo album, “Fortuna”.