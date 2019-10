Stage retribuito in Lussemburgo alla Corte dei conti europea

L’European Court of Auditors (ECA) periodicamente apre le porte a giovani laureati interessati a un periodo di formazione pratica. Al momento, sono aperte le candidature per i tirocini che inizieranno a febbraio 2020 e avranno una durata massima di cinque mesi.



In base agli stanziamenti di bilancio, ai tirocinanti potrà essere riconosciuta un’indennità mensile di 1.350 euro lordi.



Fino al 31 ottobre 2019, potranno candidarsi coloro che:



sono cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

sono in possesso di un diploma universitario come definito nello statuto dei funzionari dell'Unione europea o hanno completato almeno quattro semestri di studi universitari in un'area di interesse per la Corte;

non hanno già beneficiato di un tirocinio presso nessuna istituzione o organo dell'UE;

hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.



Una volta selezionati, i tirocinanti dovranno fornire una dichiarazione che attesti come non siano mai stati condannati o ritenuti colpevoli di qualsiasi reato previsto dalle loro autorità nazionali e un certificato medico attestante che sono fisicamente idonei a svolgere i loro compiti.





Cliclavoro