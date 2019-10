Il cartello di Palaia: "Non chiedetemi biglietti per la Juve, otterreste un bel vaff..."

Il medico ufficiale del Lecce ha affisso un cartello sulla porta del suo studio per tenere alla larga i tifosi "furbetti".

Invece di comprarli secondo i canali ufficiali, qualcuno ha pensato di procurarsi un biglietto per Lecce-Juve chiedendolo al medico sociale della squadra. Ma Giuseppe Palaia non le manda a dire e mette in guardia gli avventori del suo ufficio medico con un eloquente cartello affisso alla porta: "Non chiedetemi biglietti per la Juve perché otterreste solo un bel vaff...". La foto ha fatto rapidamente il giro dei social tra tifosi e non, tutti concordi nel lodare il metodo brusco ma sicuramente efficace per tenere alla larga gli scocciatori.