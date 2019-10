Promozione, Matino e Racale in vetta. Successo importante per Maglie

Successi importanti per Maglie, Ostuni e Carovigno.

Continua il testa a testa tra Matino e Racale in vetta alla classifica del girone B di Promozione. Entrambe le formazioni hanno vinto le rispettive sfide contro il fanalino di coda Uggiano e l’ostico Taurisano, col punteggio di 2 a 0.

Scende invece dal treno delle capoliste il Manduria, costretto al pari nella trasferta di Veglie. Gara dura, agguantata in pieno recupero dalla formazione di Cosma, dopo che i padroni di casa si erano portati in vantaggio con Cortese (al 4 gol stagionale) e Cezza.

Cade malamente il Novoli in casa dell’Ostuni. La sconfitta, la prima in campionato, arriva con un sonoro 3 a 0, che permette ai brindisini di affiancare in zona play off proprio la squadra allenata da mister Epifani. Riprende la marcia del Maglie di mister Portaluri che strapazza il Sava, ridimensionato dai risultati negativi delle ultime uscite. Pari pirotecnico invece nel derby leccese tra Leverano e Aradeo. Scatto d’orgoglio per il Carovigno, che conquista contro lo Scorrano, la prima vittoria del campionato e abbandona l’ultimo posto in graduatoria.

Guardando alle statistiche, il settimo turno ha fatto registrare ben 21 gol, frutto di tre successi interni, due vittorie esterne e 3 pareggi. Nello score calciatori, bomber Doukourè, agli ordini di mister Branà, con il gol realizzato contro l’Uggiano raggiunge in vetta alla classifica marcatori l’attaccante dell’Avetrana Sanyang, rimasto a secco nel match contro il Brilla Campi, terminato a reti inviolate. Inseguono con cinque marcature: Cappellini del Novoli, De Giorgi del Taurisano, Caruso dell’Ostuni, Migali dell’Aradeo e Carrozza della Toma Maglie.

Risultati 7^ Giornata – PROMOZIONE Gir. B

Brilla Campi - AS Avetrana 0 a 0

DC Scorrano – Carovigno 0 a 1

Ostuni – Novoli 3 a 0

Racale – Taurisano 2 a 0

S.F. Leverano – Aradeo 2 a 2

Uggiano - Virtus Matino 0 a 2

Veglie – Manduria 2 a 2

T. Maglie – Sava 4 a 1

Classifica: V.Matino 16, Racale 16; Manduria 14; Sava 12, Novoli 12, Ostuni 12; Avetrana 11; Aradeo 10; Maglie 9, B.Campi 9; Taurisano 8; Veglie 6, S.F. Leverano 6; DC Scorrano 4; Carovigno 3; Uggiano 0.