Eccellenza, Corato capolista. Risultati alterni per le squadre salentine

Corato capolista dopo la settima giornata di Campionato. I risultati alterni per le salentine premiano Gallipoli e Ugento.

Cambio al vertice in Eccellenza dopo il settimo turno. Il Corato rifila un netto poker al Martina, sopravanzandola sulla prima piazza della classifica. Posizione di vetta condivisa con l’Audace Barletta, rivelazione di questo avvio di torneo, vittoriosa per 2 a 1 nella trasferta di San Severo.

Due successi, una vittoria e una sconfitta, invece il ruolino di marcia delle quattro salentine in campo. Bene Gallipoli e Ugento, pari che lascia l’amaro in bocca per l’Otranto di mister Bruno. In vantaggio di due reti il team idruntino si è visto rimontare dal Vieste. Sconfitta di misura per la Deghi, che cede il passo al primo successo in campionato del Barletta in ripresa.

“In otto giorni la squadra ha conquistato tre vittorie fondamentali, che hanno permesso il salto a 9 punti in classifica e il passaggio del turno in Coppa – commenta soddisfatto il tecnico dei galletti, Andrea Salvadore.

Stiamo esprimendo un buon calcio, la squadra gioca sempre per vincere, e con impegno e l’esperienza che matura settimanalmente stiamo ottenendo dei buoni risultati. L’importante è comunque restare concentrati, dovremo lottare sino alla fine per raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Classifica corta e pochi punti di distanza tra play off e play out con le salentine in piena lotta. “Il torneo è molto equilibrato – precisa Salvadore. A parte il Corato che ha confermato di essere la squadra da battere e forse il Trani, il resto del gruppo, pur avendo buone individualità è molto livellato. In quest’ottica potrà fare bene l’Ugento, formazione terribile in casa. Dispiace per la Deghi, ma una sconfitta contro Barletta poteva essere preventivabile. Anche l’Otranto - chiosa il tecnico salentino - saprà ripartire, mettendo da parte il segno X che ha contraddistinto questo inizio”.

ECCELLENZA: RISULTATI 7^GIORNATA

AT San Severo - A. Barletta: 1 a 2

Barletta 1922 – Deghi Lecce: 1 a 0

Corato - Martina: 4 a 0

Gallipoli - Orta Nova: 2 a 1

Ugento - San Marco: 2 a 0

Vieste - Otranto: 2 a 2

V.Trani - UC Bisceglie: 2 a 1

Molfetta - Altamura: 1 a 1

CLASSIFICA: Corato 15, A.Barletta 15; Ugento 14; Martina 14; Molfetta 13; V. Trani 11; Deghi 10; Gallipoli 9; UC. Bisceglie 8; Orta Nova 7, San Marco 7; Vieste 7, Otranto 7; AT San Severo 6; Barletta 5, Altamura 5.