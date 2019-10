Gemellaggio tra Nardò e Noto nel segno del Barocco

Una giornata dedicata alla cultura e alle peculiarità dei due territori. Poi la firma dell’atto.

Le città di Nardò e Noto (Siracusa) sigleranno domani, martedì 22 ottobre, un gemellaggio nel corso di Tra Salento e Sicilia. Barocco del Sud, iniziativa promossa dalle due amministrazioni comunali in collaborazione con il dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento e il dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Università di Messina, con l’obiettivo di mettere in rilievo alcuni importanti aspetti culturali condivisi da Nardò e Noto, a partire dal barocco architettonico per poi allargarsi anche al “barocco contemporaneo” di illustri esponenti del Novecento letterario come Vittorio Bodini, Carmelo Bene, Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo e Andrea Camilleri. La giornata è la tappa conclusiva di un percorso iniziato a Noto lo scorso 28 marzo e suggella il percorso comune compiuto sino ad oggi, fatto di passaggi burocratici e istituzionali e di confronto sui temi della cultura, del turismo e della fruizione del patrimonio.

Il programma prevede al mattino (inizio alle ore 9:30) una giornata di studi al castello a cura dei docenti di Letteratura Italiana Contemporanea Dario Tomasello (Università di Messina) e Antonio Lucio Giannone (Università del Salento) e con la partecipazione delle classi quinte del Liceo Classico di Nardò. Proprio i due docenti parleranno per primi sul tema Un carnevale di pietra: interpretazioni letterarie del barocco leccese e siciliano, mentre a seguire toccherà a Katia Trifirò e Simone Giorgino sul tema Carmelo Bene e il Sud del Sud dei Santi, quindi a Guglielmo Pisapia e Fabio Moliterni sul tema Sciascia: moderno o barocco? Gli altri temi saranno Suggestioni mediterranee e barocche nella prosa saggistica e nel teatro di Vincenzo Consolo, a cura di Paolo Pizzimento e Maria Teresa Pano, e Andrea Camilleri tra barocco dei luoghi e “barocchismo” linguistico. Lo spazio ibrido della ri-scrittura, a cura di Emanuele Broccio e Carolina Tundo. In rappresentanza della città di Noto parteciperanno alla giornata il vicesindaco e assessore alla Cultura Frankie Terranova e l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Campisi.