Sergio nuovo amministratore di Sanitaservice: prorogati 25 contratti in scadenza

Stamattina l’insediamento del nuovo amministratore: come primo atto prorogati 25 contratti a tempo determinato in scadenza domani.

È stato nominato come nuovo amministratore di Sanitaservice Luigino Sergio, già sindaco di Martignano: il suo insediamento è avvenuto questa mattina, a Lecce, con un incontro col direttore generale Asl di Lecce, Rodolfo Rollo.