Tolleranza zero per chi parcheggia sulla spiaggia: elevate cinque multe

Grazie alle segnalazioni dei cittadini sono state individuati e sanzionati gli automobilisti che lasciano i mezzi sulla battigia.

Prosegue l'attività di controllo della Polizia Locale lungo il litorale leccese, finalizzata alla rispetto dell'ordinanza balneare per la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Grazie ad un servizio mirato della Polizia Ambientale e alle segnalazioni pervenute al Comando di viale Rossini da parte di cittadini sensibili al rispetto della natura, nella sola giornata di ieri sono stati elevati cinque verbali a carico di altrettanti veicoli trovati in sosta sull'area demaniale.

Pattugliate le località di Spiaggiabella, Torre Chianca e Frigole. Gli agenti hanno contestato una sanzione di 206 euro in applicazione dell'art. 3 dell'ordinanza balneare 2019 e dell'art. 1161 del Codice della Navigazione.

I proprietari dei veicoli sanzionati sono risultati residenti a Trepuzzi, Surbo, San Cesario e Lecce.