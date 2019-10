Bruciano due auto nella notte, piromani a San Cesario, a Lecce a fuoco Mercedes

All'alba il rogo nella centrale via Parini. A San Cesario qualcuno ha distrutto intenzionalmente un mezzo abbandonato.

Doppio incendio d'auto nella notte in due zone diverse della città di Lecce: il primo ha interessato una Renault Laguna che era parcheggiata nel piazzale dell'ospedale di San Cesario. Si tratta di un mezzo datato e abbandonato da tempo che qualcuno ha voluto “eliminare” con il fuoco: pochi dubbi per i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno rilevato tracce di liquido infiammabile nei pressi della carcassa. Un altro incendio all'alba ha interessato invece una Mercedes parcheggiata nella centrale Via Parini di proprietà di una donna. Il rogo ha danneggiato anche una Citroen che era vicino. L'auto appartiene alla moglie di un noto imprenditore, mistero sulle cause: indagano i carabinieri.