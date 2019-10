Auto con mamma e figli si schianta sulla 101, 33enne denunciata per guida in stato di ebrezza

Il grave incidente sabato sera sulla Statale 101 all'altezza di Gallipoli.

Si è messa al volante dopo aver bevuto nonostante avesse a bordo i suoi due bimbi piccoli e ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Vito Fazzi. Gli accertamenti sulla giovane mamma leccese coinvolta nel grave incidente sabato sera sulla 101 hanno rivelato una circostanza grave che è costata alla donna una denuncia e il ritiro della patente. Da quanto scritto sul Nuovo Quotidiano di Puglia emerge che le analisi effettuate in ospedale hanno rilevato un tasso alcolemico nel sangue della donna di 1.1 grammi di alcol per litro, a fronte del limite di 0.50 stabilito dal codice della strada. L'auto sulla quale viaggiavano ha sbandato e si è ribaltata più volte su se stessa: miracolosamente i bambini, di tre e sei anni, hanno riportato solo ferite guaribili in poche settimane mentre lei è ancora ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri sono in attesa di poterla sentire per chiarire la dinamica dell'incidente.