Cede l'asfalto e si apre una voragine in strada: camion resta incastrato

È accaduto ieri pomeriggio a Miggiano: sul posto i vigili del fuoco e le guardie ambientali.

L'asfalto non regge il peso del camion e si apre una voragine al centro della strada: è accaduto ieri pomeriggio a Miggiano, durante la fiera Expo dove un furgone è rimasto incastrato in una profonda buca causata dal cedimento dell'asfalto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, supportate dalle guardie ambientali, per sollevare il camion e permettergli di ripartire. Sul posto anche la polizia municipale.