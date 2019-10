Nuovo sbarco a Leuca: soccorsi 50 migranti tra cui 19 minori

I migranti arrivano da Pakistan e Afghanistan

Sono terminate nelle scorse ore le operazioni di sbarco e accoglienza per 50 migranti, tra cui 19 migranti, provenienti dal Pakistan e dall'Afghanistan. L'imbarcazione a vela è stata abbordata nella notte dalle motovedette della Guardia di Finanza a 19 miglia al largo di Leuca ed è stata condotta in porto dalle Fiamme Gialle coadiuvate dalla Capitaneria di Porto. I volontari della Croce Rossa hanno allestito un riparo sul porto dove i migranti in ipotermia sono state dotati di coperte isotermiche e rifocillati. I migranti sono stati condotti presso il centro di prima accoglienza di Otranto per le operazioni di identificazione



Foto Croce Rossa