Basket: terzo successo consecutivo in campionato per la Spot Mail Lsb Lecce

I ragazzi di coach Leopizzi si confermano matricola terribile della Serie C silver.



Tre su tre e il cammino in campionato della Spot Mail Lsb Lecce prosegue a punteggio pieno. Nella terza giornata della regular season di Serie C silver, la squadra leccese supera meritatamente, tra le mura amiche del Palaventura, per 76 a 52 gli avversari di turno della New Virtus Mesagne.

Avvio di match straripante per il roster di coach Leopizzi, che al 5 minuto è già avanti per 14 a 4 grazie ai canestri di Segura, Gelov e Dell’Anna, e chiude il primo parziale sul 19 a 12.

Nel secondo quarto recupero del team mesagnese che pareggia 23 - 23, salvo poi disunirsi ancora e subire la veemente reazione dei leccesi che prendono nuovamente il largo sul punteggio di 40 a 30.

Il trend di gara prosegue nel terzo tempo, con la squadra locale abile a gestire il gioco. Segura e gli esterni Pinto, Laudisa e Colella sono cecchini implacabili al tiro e Lecce chiude avanti di 23 punti.

Nell'ultimo quarto la Spot Mail rallenta e gli ospiti riduco lo svantaggio sino a 11 punti, ma Laudisa e Colella spengono ogni velleità avversaria con alcune "bombe" dalla lunghissima, che fissano il punteggio finale sul 76 a 52.

Nel prossimo turno i ragazzi di coach Leopizzi, saranno impegnati nella dura trasferta di Trani, sponda Juve.



SERIE C SILVER – tabellino 3 giornata

SPOT MAIL LSB LECCE - NEW VIRTUS MESAGNE: 76 a 52

LECCE: Laudisa 13, Colella 12, Dell'39;Anna 8, Pinto 8, Segura 27, Gelov 8,

D'Autilia,Sava,Toscani,Santoro.

MESAGNE: Gualano 7, Pavlovic 7, Risolo 1, Orlandino 2, Tortorella 4, Crovace, Gallo

4, Trionfo 23, Ducani, Brusa.