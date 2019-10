Verso San Siro con un Babacar scalpitante: le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per mister Fabio Liverani in vista del posticipo dell’ottavo turno di Serie A che il suo Lecce giocherà al Meazza contro il Milan. Majer fa preoccupare il tecnico romano che potrebbe rilanciare dal primo minuto il recuperato Tabanelli. In mezzo al campo, con lui, Tachtsidis e Petriccione. In difesa confermata la linea a 4 standard, mentre è in attacco che l’allenatore giallorosso potrebbe azzardare l’utilizzo di Babacar dal primo minuto accanto a Falco, con l’ex Lapadula, LaMantia e Farias pronti a subentrare.

Due gli squalificati per Pioli che dovrà rinunciare a Calabria e Castillejo, espulsi nella rocambolesca sfida vinta dai rossoneri a Genova due settimane fa. le novità principali potrebbero riguardare l’attacco con Leaoche si sposterebbe al centro, al posto di Piatek, con al fianco Suso e Rebic, che sarebbe preferito a Calhanoglu.





Le probabili formazioni di Milan-Lecce.



MILAN (4-3-3): Donnaruma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paqueetà; Suso, Leao, Rebic.