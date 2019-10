Travolti mentre attraversano sulle strisce: paura per una coppia di 80enni

L'uomo è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate. per la donna non si è reso necessario il ricovero.



Travolti da un'auto mentre attraversano sulle strisce: paura ieri sera a Nardò per una coppia di anziani. Lui 80 anni, lei 78, stavano passeggiando in Corso Italia quando, per causa ancora sconosciute, un'auto non si è arrestata davanti alle strisce pedonali, travolgendoli. I due anziani sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate, mentre per la moglie non si è reso necessario il ricovero. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.