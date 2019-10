Perde il controllo dell'auto e si ribalta: feriti mamma e due bambini

Incidente nella notte sulla SS101 all'altezza dello svincolo per Nardò.



Perde il controllo del mezzo e si ribalta. Paura nella notte sulla SS101: erano circa le 23.30 quando all'altezza dello svincolo per Nardò-Stadio un'auto si è cappottata finendo fuori strada. A bordo una mamma con due bambini, che sono stati soccorsi dal 118 e trasportati presso l'ospedale di Lecce. Sul posto anche i vigili del fuoco, allertati dai passanti che hanno assistito al terribile incidente. Mistero sulle cause che hanno provocato il sinistro.