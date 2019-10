Via Silvio Pellico isolata, Giordano Anguilla: “Sbloccare urgentemente la situazione”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Lecce chiede un rapido intervento all’amminsitrazione.

“I residenti e i commercianti di via Silvio Pellico a Lecce sono ancora ad oggi vittime di una forzatura urbanistica che li isola e li danneggia. Con un’interpellanza al Sindaco stiamo cercando di capire come mai, nonostante gli annunci, la situazione non sia stata ancora risolta. Anche perché le ultime modifiche alla viabilità hanno aggravato una situazione già insostenibile”. Lo annuncia Roberto Giordano Anguilla, presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lecce.

“In esecuzione della sentenza del Tar -spiega- il Commissario, negli scorsi mesi, ha approvato la delibera relativa alla riqualificazione urbanistica di via Silvio Pellico, imponendo che la strada pubblica (che collega due importanti zone del quartiere) venga riaperta, facendo uscire da una posizione di pericoloso e dannoso isolamento residenti e commercianti.

La strada, però, essenziale e indispensabile per connettere al suo interno il quartiere di San Pio e garantire alla Chiesa Santa Maria della Porta adeguata accessibilità, è ancora chiusa al traffico. Nel 2007 fu prevista la realizzazione della strada contestualmente ai lavori di realizzazione di un immobile privato: i lavori di quell’immobile non sono mai terminati e la strada non è mai diventata pubblica, come era previsto nei progetti iniziali”.