Pattinaggio artistico e hockey su rotelle, pronta la gara per il palazzetto

Un palazzetto sportivo per il pattinaggio artistico e hockey a rotelle per competizioni di livello regionale. L’avviso di gara è stato pubblicato dal Comune di Lecce e sarà realizzato presso l’impianto sportivo denominato “Campetti Minori” situato nel quartiere Stadio al viale Giovanni Paolo II: sarà realizzato con un volume semplice, di pianta rettangolare, senza modificare l’attuale fruibilità dei giardini e dei percorsi che attraversano l’impianto.

La struttura dei servizi e spogliatoi sarà costruita in parte in muratura e strutture latero-cementizie, mentre la copertura della pista sarà in legno lamellare a doppio telo con un piccolo impianto di condizionamento; al centro dell’intervento ci sarà una pista 20x40 metri con superficie di finitura composita in resina acrilica su tappetino bituminoso. L’importo del bando è di circa 414mila euro a valere sui fondi del Credito Sportivo.

Le offerte e le domande di partecipazione possono essere inviate in versione elettronica attraverso l’utilizzo del sistema telematico denominato “Tutto Gare”, il cui accesso è consentito alla pagina http://lecce.tuttogare.it ovvero dal sito istituzionale www.comune.lecce.it alla voce Utilità – Bandi di Gara – Gare Telematiche.

Il termine di presentazione è fissato per mercoledì 12 novembre alle ore 12.