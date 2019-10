Accusa malore alla guida e finisce fuori strada: muore conducente

L’uomo ha perso la vita dopo aver accusato un malore alla guida sulla provinciale Lequile-San Donato.

Ha accusato un malore alla guida, finendo fuori strada: è morto poco dopo l’uomo, rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla strada provinciale che collega Lequile a San Donato di Lecce.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe colpito da un malore, perdendo il controllo dell’auto e finendo fuori strada, evitando però lo schianto.