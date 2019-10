Regionali, Senso civico incontra Articolo Uno: "Convergenza su diversi temi programmatici"

Senso Civico per la Puglia continua il suo percorso di ascolto e di confronto, con diverse forze politiche, in viste delle Regionali 2020.

Una delegazione (composta da i consiglieri regionali Alfonso Pisicchio, Pino Romano, Giuseppe Turco e Sabino Zinni) dell’associazione politica ha incontrato nelle scorse ore alcuni esponenti di Articolo Uno (i consiglieri regionali Ernesto Abaterusso e Cosimo Borraccino e l’avvocato Vito Antonacci) per un proficuo confronto, dal quale è emersa una sostanziale convergenza sulle linee guida di un programma da presentare insieme a breve, dopo un passaggio interno nelle singole formazioni politiche.