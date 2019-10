Eccellenza, sfide impegnative per le quattro squadre salentine

Settimo turno di Eccellenza: Martina contro Corato il big match. Sfide impegnative anche per le quattro salentine.

La capolista Martina impegnata nel big match del settimo turno di Eccellenza contro il Corato secondo in classifica. Sfida tra corazzate che potrebbe segnare un primo tentativo di fuga della formazione di mister Marasciulo o il cambio al vertice col successo dei padroni di casa. La gara è in programma a Ruvo di Puglia. Fischio d’inizio alle 15.30.

Giornata di campionato impegnativa anche per le salentine, con Ugento e Gallipoli in casa, mentre Deghi e Otranto in trasferta.

Tra le sorprese del torneo la matricola allenata da mister Mimmo Oliva, attualmente quinta e in zona play-off, che dopo la sconfitta nel turno precedente punta a ritrovare la gioia della vittoria. “In settimana abbiamo lavorato bene e i ragazzi sono carichi – commenta il tecnico. Vogliamo rifarci e siamo pronti ad affrontare il San Marco, squadra ostica e in crescita nelle ultime giornate. Massimo rispetto per i nostri avversari ma puntiamo ai tre punti”. Successo che permetterebbe all’Ugento di stazionare nei quartieri nobili della classifica. “L’attuale piazzamento in graduatoria è meritato, anzi, all’appello mancano i due punti persi nel pareggio rocambolesco contro la Deghi – sottolinea Oliva. Restiamo comunque con i piedi per terra, il campionato è lungo e noi dobbiamo pensare a salvarci. Al momento il nostro riferimento è il quartetto che occupa la zona playout. Occhio anche al possibile ritorno di Altamura e Barletta”.

Sulle altre sfide delle compagini salentine, il tecnico prova a sbilanciarsi. “Probabilmente le difficoltà maggiori le potranno incontrare le squadre impegnate in trasferta – prosegue il tecnico dell’Ugento. Tuttavia mi auguro che tutte le formazioni leccesi possano cogliere il massimo risultato da questa giornata”.

7^GIORNATA ECCELLENZA

AT San Severo - A. Barletta: arbitro Pinto di Foggia

Barletta 1922 – Deghi Lecce: Lovascio di Molfetta

Corato - Martina: Andriambelo di Roma 1

Gallipoli - Orta Nova: Sciolti di Lecce

Ugento - San Marco: Epicoco di Brindisi

Vieste - Otranto: Spera di Barletta

V.Trani - UC Bisceglie: Lacerenza di Barletta

Molfetta - Altamura: Tropiano di Bari (ore 17)

CLASSIFICA: Martina 14, Corato 12, Molfetta 12, A.Barletta 12; Ugento 11; Deghi 10; V.Trani 8, UC. Bisceglie 8; Orta Nova 7, San Marco 7; AT San Severo 6, Gallipoli 6, Vieste 6, Otranto 6; Altamura 4; Barletta 2.