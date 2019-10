Sfruttamento della prostituzione, 53enne finisce in carcere

L’uomo condotto nella casa circondariale di Lecce. In carcere anche un 24enne per rapina in concorso. Un 40enne di Monteroni ai domiciliari.

I carabinieri di Corsano, per effetto della revoca del decreto di sospensione e ripristino dell’ordine di carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Brescia, hanno arrestato per sfruttamento della prostituzione Luigi Palumbo, 53enne salentino, residente a San Gervasio Bresciano, condannato a quattro anni di reclusione e a cinque di interdizione dai pubblici uffici.