Ai domiciliari evade per giorni: rintracciato in casa di un amico, torna in carcere

Finisce la “fuga” di un 25enne di Alliste, rintracciato dai carabinieri nell’abitazione di un 33enne: si riaprono per lui le porte del carcere. L’amico, invece, denunciato per favoreggiamento personale.

Era irreperibile dallo scorso 10 ottobre, da quando aveva deciso di sottrarsi alla misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto: dopo qualche giorno, però, Mario De Carlo, 25enne di Alliste, è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato.

Il giovane è stato localizzato e catturato in paese, nell’abitazione di un 33enne del posto, a sua volta denunciato per favoreggiamento personale. De Carlo è così tornato in carcere a Lecce.