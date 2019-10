Controlli a Nardò: 22enne con Daspo nascondeva manganello telescopico in auto

Verifiche straordinarie da parte degli agenti del commissariato locale: diverse denunce per vari reati. Un 22enne, già raggiunto da Daspo, è stato sorpreso con un manganello telescopico in auto.

Controlli straordinari da parte degli agenti del commissariato di Nardò sul territorio di competenza: 56 in tutto le verifiche su persone ai domiciliari o sottoposte alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. In particolare, è finito in manette Egidio Prete, 39enne del posto, che, durante un controllo non è risultato presente presso la propria abitazione trovandosi ai domiciliari: così dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Borgo San Nicola di Lecce per espiare una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione.

Sono 425 le persone identificate, di cui 195 minori, mentre sono stati 165 i veicoli controllati. Verifiche anche negli esercizi pubblici. Per spaccio di droga è stato arrestato Fernando De Mitri, trovato in possesso di 28 grammi di cocaina divisi in varie dosi pronte per lo spaccio; denunciato anche un 52enne sorpreso a cedere una boccetta di metadone ad altra persona nei pressi del Sert locale. Nello stessa attività, segnalati tre minori per possesso di marijuana per uso personale.

Due persone sono state denunciate per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere: nel primo caso, si è trattato di un 22enne del posto, già raggiunto da Daspo; questi veniva sorpreso mentre circolava con la sua Fiat Punto, con un manganello telescopico in ferro con manico in plastica della lunghezza di 50 cm, occultato sotto il sedile lato guida.

Per guida in stato di ebbrezza, sono stati denunciati 5 automobilisti in quanto assuntori di sostanze stupefacenti o alcoliche, con il conseguente ritiro della patente di guida.