Alla vista dei poliziotti tenta la fuga, addosso 18 dosi di marijuana: 16enne denunciato

Il minore è stato denunciato ieri sera a Nardò, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

È stato fermato per un controllo in via Duca D’Aosta il sedicenne di Nardò, trovato dagli agenti di polizia in possesso di 18 dosi di marijuana: il minore, alla vista dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, venendo però prontamente bloccato, venendo trovato, nel corso della successiva perquisizione, con la droga.