Uno strattona anziano che gli nega l'elemosina, l'altro sferra gomitata a carabiniere: nei guai

Un arresto e una denuncia nel parcheggio del centro commerciale di Brindisi ai danni di due cittadini nigeriani.

Uno aveva strattonato un anziano, l’altro per sfuggire ai carabinieri aveva sferrato una gomitata a un militare: finiscono nei guai due giovani cittadini nigeriani, fermati nel parcheggio del centro commerciale di Brindisi. In manette per resistenza a pubblico ufficiale Obasuyi Oregbe Setre, 21enne di origine nigeriana residente a Oria, mentre è stato denunciato per tentata estorsione un suo connazionale 39enne, in Italia senza fissa dimora, entrambi regolari sul territorio nazionale per motivi umanitari.

Nel pomeriggio di ieri, un pensionato 72enne del luogo, nell’andare a riprendere la sua autovettura posteggiata nell’area di parcheggio del centro commerciale “Le Colonne”, è stato avvicinato dal 39enne che gli ha chiesto l’elemosina: al rifiuto dell’anziano, lo ha afferrato per un braccio strattonandolo e procurandogli un lieve graffio alla mano. La vittima è riuscita a salire in macchina, ad allontanarsi e a raggiungere i carabinieri già sul posto per un servizio perlustrativo.