Tecnologia 4.0, le verbalizzazioni delle commissioni consiliari saranno più veloci

Il Comune di Lecce ha adottato una soluzione tecnologica che riduce i tempi di verbalizzazione e l’impegno del personale.

Da lunedì 21 ottobre sarà possibile trascrivere e verbalizzare automaticamente e in tempo reale tutte le riunioni delle Commissioni Consiliari, utilizzando i servizi per il riconoscimento vocale di Cedat 85, leader da oltre 30 anni nella gestione dei contenuti provenienti dal parlato. Il Comune di Lecce, adottando questa soluzione tecnologica, riduce i tempi di verbalizzazione e l’impegno lavorativo del personale. Questa soluzione tecnologica consente di trascrivere automaticamente, di indicizzare e archiviare le sedute Consiliari, in modo da creare una vera e propria mediateca, facilmente fruibile e intellegibile.

Cedat 85 ha brevettato la tecnologia +Voce per trasformare il dialogo umano in testo, indicizzando puntualmente i file audio e rendendo così possibile le ricerche full text all’interno dei file.

“Abbiamo scelto la soluzione di Cedat 85 – dichiara il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica, Alessandro Delli Noci – per rendere più efficiente la verbalizzazione delle riunioni delle Commissioni Consiliari, abbreviando così i tempi, e con l’obiettivo di far arrivare prima in Consiglio Comunale il testo per le approvazioni finali. Questo servizio garantisce trasparenza ai lavori e ribadisce l’importanza delle Commissioni consiliari il cui lavoro potrà essere in questo modo velocizzato e reso più efficiente”.