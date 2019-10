"Novoli for Women": giornata dedicata alla prevenzione del cancro al seno

A Novoli una giornata dedicata alla prevenzione del cancro al seno. Stasera, 19 ottobre, alle 18 una conferenza sul tema tenuta dall’oncologo Giuseppe Serravezza.



Torna, come da tradizione ogni anno nel mese di ottobre, la campagna Nastro Rosa, attività finalizzata alla sensibilizzazione ed alla prevenzione del cancro al seno. Stasera, 19 ottobre, alle ore 18 nel Palazzo Baronale sito nella centralissima piazza Regina Margherita di Novoli, appuntamento con l’oncologo Giuseppe Serravezza per una conferenza sul tema “Insieme per la prevenzione e la lotta contro il tumore al seno”.

L’occasione renderà possibile la prenotazione di visite senologiche presso le sedi LILT e gli ambulatori che aderiscono all’iniziativa.

In occasione, poi, della Campagna Nastro Rosa LILT For Women 2019, il Comitato Novoli Rosa, in collaborazione con "I Binari della Tradizione a.p.s.", LILT, “Amiamo Campi a.p.s.” e la testata giornalistica Paise Miu, sarà possibile effettuare una donazione e ricevere una melograna, frutto tradizionalmente ricco di proprietà benefiche per la salvaguardia della salute. L’intero ricavato sarà destinato a sostenere l’impegno della LILT.