Nonni vigili, ristabilire il servizio: la proposta arriva in consiglio

Roberto Giordano Anguilla, capogruppo di Fratelli d’Italia e Gianmaria Greco, capogruppo di Prima Lecce-Andare Oltre chiederanno il voto sulla deliberazione nell’assise di lunedì.

Permettere il ritorno dei nonni vigili vicino alle scuole. Lo chiedono Roberto Giordano Anguilla, capogruppo di Fratelli d’Italia e Gianmaria Greco, capogruppo di Prima Lecce-Andare Oltre, i quali hanno depositato una proposta di deliberazione per facilitare il ripristino del servizio che sarà discussa nel consiglio comunale di lunedì prossimo. Sarà la polizia municipale a redigere le regole a cui devono attenersi i volontari, che sgraveranno proprio i vigili urbani di un compito gravoso. I nonni vigili, possono essere un aiuto e uno strumento di partecipazione alla vita amministrativa, come recita il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina degli assistenti civili: uno strumento che consente ai cittadini volontari di essere chiamati a svolgere funzioni aggiuntive rispetto a quelle della polizia locale (presidio del territorio, sicurezza stradale e tutela del patrimonio).