Promozione, Manduria a Veglie e Matino a Uggiano, il Racale ospita il Taurisano

Pronte ad approfittare di un possibile passo falso delle capolista, il Sava impegnato nella gara di Maglie e il Novoli di mister Epifani atteso dalla trasferta contro l’Ostuni.

Manduria e Matino in trasferta, Racale in casa. Le tre battistrada del girone B di Promozione ripartono dalle sfide contro Veglie, Uggiano e Taurisano per difendere la vetta della classifica. Fischio d’inizio, domenica alle 15.30.

La formazione messapica, rivelazione d’inizio torneo, guidata da mister Gianluca Cosma, farà visita in casa del Veglie, rigenerato dal passaggio del turno in Coppa e dal successo in campionato contro l’Uggiano. Il tecnico dei salentini Cristian Tondi, si dice pronto a dare battaglia, per conquistare i risultati, che per sfortuna e un po’ d’inesperienza sono sfuggiti ai suoi ragazzi nelle prime giornate. “Il Veglie è una squadra giovane. Ben 14 ragazzi sono alla prima esperienza in Promozione, ma nonostante tutto, i cinque punti in classifica sono ampiamente meritati – commenta Tondi. Forse guardando alle prestazioni, quasi sempre all’altezza di un avversario più blasonato, meritavamo anche qualcosa in più. Ma non recriminiamo, la sconfitta di Maglie col rigore fallito e il pareggio in rimonta del Novoli allo scadere sono serviti al gruppo per crescere e conoscere la categoria”.

Veglie e Manduria, sarà anche derby tra i due allenatori, entrambi originari di Carmiano. “Ci attende un match stimolante, contro una squadra temibile. Conosco bene mister Cosma e il suo Manduria. I nostri avversari meritano la vetta, ma noi vogliamo dare continuità ai risultati e puntiamo a conquistare la vittoria in casa”.

Nelle altre gare: Matino favorito sul fanalino di coda Uggiano e Racale col vantaggio del fattore campo contro il Taurisano.

Due big match che sapranno dare spunti interessanti per la lotta al vertice – prosegue il tecnico del Veglie". Settimo turno che pone i riflettori anche sul derby Leverano – Aradeo. "L'Aradeo di mister Corallo si sta rivelando squadra quadrata, mentre il Leverano vorrà riscattare l'avvio incerto, ed ha tutte le carte in regola per far bene. Prevedo una gara intensa, dal pronostico triplo – conclude mister Tondi".

7^ GIORNATA – PROMOZIONE Gir. B

Brilla Campi - AS Avetrana

DC Scorrano - Carovigno

Ostuni - Novoli

Racale - Taurisano

S.F. Leverano - Aradeo

Uggiano - Virtus Matino

Veglie - Manduria

T. Maglie – Sava

Classifica: V.Matino 13, Manduria 13, Racale 13; Sava 12, Novoli 12; Avetrana 10; Aradeo 9, Ostuni 9; B.Campi 8, Taurisano 8; T.Maglie 6, S.F. Leverano 5, Veglie 5; DC Scorrano 4; Uggiano 0, Carovigno 0.