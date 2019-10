Fibrillazioni nella maggioranza di Monteroni, il Pd conferma sostegno alla sindaca

Il partito provinciale, riunitosi ieri sera in via Tasso, ha deciso di restare nella maggioranza di Angelina Storino.

Fibrillazioni nella maggioranza di Monteroni, ma il Pd provinciale continua a dar fiducia alla sindaca Angelina Storino. È quanto deciso dalla riunione di ieri sera, nella sede della federazione provinciale del Partito Democratico in via Tasso a Lecce, dopo il confronto tra il direttivo del partito del Comune di Monteroni di Lecce ed il segretario provinciale Ippazio Morciano.

“Dopo una lunga e approfondita disamina delle principali questioni politico-amministrative e valutate anche le posizioni critiche rispetto alla situazione generale – si legge in una nota -, non sono emersi elementi in grado di determinare una mutazione dell’originario indirizzo a sostegno della maggioranza del sindaco Angelina Storino. Si ritiene prioritario salvaguardare, in questo delicato periodo storico, l’integrità di una maggioranza che vede proprio nel Partito Democratico, sin dal giorno delle elezioni, l’elemento cardine e di maggiore consistenza”.