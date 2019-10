Il colpo, l’ennesimo degli ultimi mesi, è stato messo a segno questa notte.

Ennesimo colpo in pochi mesi ai danni dell’area di servizio “Men8” di Nardò: questa volta, in azione, nella notte, alcuni individui a bordo di un’Alfa Giulietta, che hanno mandato in frantumi gli infissi del locale per rubare pacchi di sigarette contenuti all’interno.