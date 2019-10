Serie A, Pasqua a San Siro. Tre anticipi al sabato: programma e arbitri dell'ottava giornata

Fischietto all'esordio in Serie A quello designato per Milan-Lecce: è Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Dopo la lunga pausa per le Nazionali, riparte il torneo di Serie A con tre gare nella giornata di sabato. Alle 15 Lazio e Atalanta inaugureranno l’ottava giornata che si chiuderà, poi, lunedì sera, al ‘Rigamonti’, con il confronto tra Brescia e Fiorentina. A San Siro, Milan-Lecce è stata affidata a Pasqua di Tivoli, che, in precedenza, non ha mai diretto i giallorossi ed è alla stagione d’esordio in Serie A.

Il programma dell’ottava giornata con tutte le designazioni arbitrali:

sab. 19/10 h 15 Lazio-Atalanta: Gianluca Rocchi di Firenze (Tegoni-Tolfo IV Manganiello; VA Guida)

sab. 19/10 h 18 Napoli-Verona: Marco Piccinini di Forlì (Preti-Valeriani; IV Aureliano; VAR Mariani)

sab. 19/10 h 20.45 Juventus-Bologna: Massimiliano Irrati di Pistoia (Imperiale-Bresmes; IV Fourneau; VAR Fabbri)

dom. 20/10 h 12.30 Sassuolo-Inter: Piero Giacomelli di Trieste (Longo-Bottegoni; IV Ghersini; VAR Mazzoleni)

dom. 20/10 h 15 Cagliari-Spal: Daniele Chiffi di Padova (Bindoni-Mastrodonato; IV Ros; VAR La Penna)

Sampdoria-Roma: Fabio Maresca di Napoli (Peretti-Cecconi; IV Giua; VAR Banti)

Udinese-Torino: Rosario Abisso di Palermo (De Meo-Villa; IV Massa; VAR Doveri)

dom. 20/10 h 18 Parma-Genoa: Paolo Valeri di Roma 2 (Del Giovane-Lo Cicero; IV Prontera; VAR Nasca)

dom. 20/10 h 20.45 Milan-Lecce: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Santoro-Colarossi; IV Serra; VAR Pairetto)

lun. 21/10 h 20.45 Brescia-Fiorentina: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Galetto-Rocca; IV Maggioni; VAR Di Paolo)

CLASSIFICA: Juventus 19; Inter 18; Atalanta 16; Napoli 13; Roma 12; Lazio, Cagliari e Fiorentina 11; Torino 10; Verona, Bologna, Parma e Milan 9; Udinese 7; Sassuolo*, Brescia*, Spal e Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3.

* Brescia e Sassuolo una gara in meno