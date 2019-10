Vandali in azione a Tricase: gomme tagliate ad una decina di auto

I mezzi erano parcheggiati in due vie del centro e ad alcuni sono state tagliate tutte e quattro le gomme.

Raid vandalico ai danni delle auto parcheggiate in via Pellai e Largo dei Pellai a Tricase: qualcuno nella notte ha preso di mira circa una decina di mezzi facendo “strage” di pneumatici. Nessuno dei mezzi parcheggiati lungo le due vie è stato risparmiato e in alcuni casi sono state tagliate tutte e quattro le ruote. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i rispettivi proprietari all'uscita da casa questa mattina. Della sfilza di danneggiamenti- apparentemente senza senso- sono state informate le forze dell'ordine. Un aiuto alle indagini potrà arrivare dalle telecamere di sorveglianza vicine alla zona.