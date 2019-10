Mare caraibico ad ottobre: tanti tuffi in un'estate senza fine

Estate infinita nel Salento. Sole caldo e vento assente hanno reso questo venerdì di metà ottobre la giornata ideale per un tuffo. A Marina di Novaglie in tanti hanno fatto il bagno, sfidando l'acqua non proprio tiepida. Stesso paradiso anche a Porto Cesareo, dove questa mattina il mare aveva un aspetto caraibico.



Foto di Salvatore Marcucci, video dalla pagina La vacanza nel Salento