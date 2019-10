Guerra tra fratelli per il testamento della zia, chiuse le indagini sull'ex sindaco Fitto

Le indagini innescate dalla denuncia del fratello Raffaele Fitto.

E' stata notificata nelle scorse la chiusura delle indagini ad Antonio Fitto, ex sindaco di Maglie, al figlio Felice e a Domenico Guglielmi, partente dei Fitto. I tre sono indagati per falso in testamento e falsità materiale. La vicenda risale a circa un paio di anni fa: ad innescare le indagini condotte dalla Procura di Lecce è stato il fratello di Antonio Fitto, l'imprenditore magliese Raffaele Fitto che contestava l'autenticità di due testamenti lasciati da un'anziana zia morta a 94 anni nel 2017 con i quali si lasciava una consistente eredità – terreni e appartamenti tra Maglie e Scorrano – ad Antonio Fitto.

I due testamenti olografi sono datati 7 ottobre 2015 e 9 maggio 2009 pubblicati rispettivamente il 16 maggio 2017 a Ruffano e il 19 giugno del 2017 a Francavilla a Mare, e recanti entrambi la firma apparente della cugina del padre, deceduta l’11 maggio 2017. Entrambi sono stati sottoposti a perizie grafologiche dai rispettivi consulenti, Sergio Frontini per Antonio Fitto, Vittoria Zecca per Guglielmi e Maurizio Scalese per Raffaele Fitto.