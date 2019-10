Crolla un palazzo ad Andria, gravemente ferito vigile del fuoco

Il vigile ha riportato fratture costali e vertebrali con contusioni polmonari. Fortunatamente non risulta in pericolo di vita e non sussiste il pericolo della paralisi



Tragedia sfiorata ieri sera ad Andria: intorno alle 20 una palazzina è improvvisamente collassata. Un'anziana, che abitava nell'edificio, è stata portata in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo. Nelle operazioni di soccorso tuttavia, un vigile è rimasto gravemnete ferito, colpito da un calcinaccio caduto dall'edificio. L'uomo, trasportato d 'urgenza in ospedale, ha riportato fratture costali e vertebrali con contusioni polmonari. Fortunatamente non risulta in pericolo di vita e non sussiste il pericolo della paralisi.

Tantissimi i curiosi accorsi sul luogo dell'incidente. In un video i drammatici momenti dei soccorsi.



Video di protezione Civile Salento