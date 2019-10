Spot mail Lsb Lecce verso la 3^ giornata

Torna in campo sul parquet casalingo del Palaventura la Spot Mail Lsb Lecce. Il roster leccese, sarà impegnato domani alle 18, nella terza giornata della regular season di Serie C silver, contro la New Virtus Mesagne, formazione ostica, che può contare sulle individualità di Pavlovic, Trionfo e i veterani Gualano e Risolo.

Lecce punta a confermarsi in vetta da matricola terribile, con coach Leopizzi desideroso di dare continuità ai risultati con la terza vittoria in altrettanti match. “Vogliamo dare seguito al buon inizio, in questo campionato sarà fondamentale non cedere punti sul proprio campo e sabato ospiteremo una squadra che è alla nostra portata, per cui cercheremo di fare nostri i due punti in palio – commenta il tecnico”.