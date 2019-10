Ancora allerta temporali pomeridiani, sole e caldo fuori stagione nel weekend

Ancora instabiità di stampo estivo: attenzione quindi ai temporali nelle ore centrali del giorno. Oggi giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con ancora addensamenti nuvolosi ed annuvolamento entro il primo pomeriggio, con rovesci di pioggia e temporali, localmente di forte intensità sull’asse interno NW-SE. Vento settentrionale, con rinforzi sulla fascia centrale e adriatica. Poche variazioni della temperatura (max 20-25°, min 13-17°). Mari: calmo lo Ionio, poco mosso o mosso l’Adriatico. Foschie e nebbie anche fitte nelle ore più fresche.



Sole e caldo fuori stagione: situazione di stallo nel weekend. La pesante anomalia termica positiva, in ulteriore intensificazione da domenica, proseguirà per altri giorni interessando anche la prima parte della prossima settimana con valori termici a tratti dai connotati estivi. L'autunno, per ora, non vuole proprio saperne di svegliarsi.

Il TEMPO sarà ancora stabile e soleggiato, con qualche nuvola a tratti e possibili riduzioni della visibilità nelle ore notturne.



Il VENTO sarà debole variabile, tendente a ruotare da NW sulla fascia adriatica.