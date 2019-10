Doppio sbarco in poche ore: 82 migranti approdano a Leuca e Otranto

I migranti arrivati a Leuca sono quasi tutti uomini, tra loro nove minori e una bambina.

Due sbarchi in poche ore stanno interessando le coste salentine: il primo è avvenuto in serata a Santa Maria di Leuca, il secondo è atteso per l'una di questa notte al porto di Otranto. Sono in tutto 47 i migranti arrivati al porto di Leuca: si tratta per la maggior parte di ragazzi provenienti da Pakistan, Iran, Iraq, India, Bangladesh, Afghanistan; tra loro anche una donna insieme al marito e una bambina e 9 minori non accompagnati.

Il cabinato sul quale viaggiavano è stato avvistato dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza che lo hanno scortato fino al porto dove ad attendere i migranti c'erano i volontari della Croce Rossa e i sanitari. I migranti sono tutti in buone condizioni generali di salute, ma in ipotermia, stanchi e a digiuno da giorni. Al porto per distribuire viveri anche la Caritas di Leuca.

Il secondo sbarco, questa volta di 35 migranti, è atteso al porto di Otranto dove ad attenderli c'è già uan squadra di soccorso della Croce Rossa Comitato di Lecce.



Foto Croce Rossa Lecce