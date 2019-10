Lecce, 500mila euro per adeguare gli incroci stradali: partiti i lavori

Sono partiti questa mattina da via Sardegna, incrocio con via Torre del Parco, i lavori di “Adeguamento degli incroci stradali al Codice della Strada”, per complessivi € 500.000,00 derivanti dal mutuo presso la Cassa DD.PP.

I lavori, realizzati dalla ditta Nuovapanelectric srl di Nardò, prevedono interventi di sistemazione di 212 incroci del centro urbano e, in particolare, degli attraversamenti pedonali secondo le indicazioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che, all’art. 145 comma 3 prescrive “In presenza del segnale Fermarsi e dare precedenza, l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 metri; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione”.

Il Progetto prevede interventi di adeguamento delle rampe per persone con disabilità, il posizionamento di transenne per la protezione dei pedoni, il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via San Pietro in Lama. A questi interventi occorre aggiungere le opere migliorative offerte dalla ditta aggiudicatrice. Tra queste, si segnalano l’illuminazione di 2 passaggi pedonali con sistema SIL, il posizionamento di 250 marker rifrangenti "occhi di gatto”, l’illuminazione di 5 attraversamenti pedonali, con tabella luminosa a LED e interruttore solare per l'accensione al tramonto, i pittogrammi relativi a percorsi pedonali fruibili dai bambini nei pressi di n. 10 scuole, mediante kit adesivi e colori a scelta e la stesura di un tappetino di usura con asfalto fonoassorbente e drenante su n. 10 incroci.

I primi 13 incroci che saranno realizzati in questi giorni sono:

Via Regina Elena/Viale Rossini/Viale Iapigia

Via Regina Elena/Via F. Patitari

Via Regina Elena/Via A. Patitari

Via Regina Elena/Via F. Loffreda/Via L. Da Vinci

Via Regina Elena/Via Sardegna

Via Regina Elena/Via G.A. Coppola/ P.tta Congedo

Via F. Patitari/Via A. Catalani

Via F. Patitari/Via F. Loffreda

Via Sardegna/Via Toscana

Via G. A. Coppola/Via Toscana

Via Torre del Parco/Via Loffreda

Via Torre del Parco/Via Sardegna

Via Coppola/Via Torre del Parco