Erogazione sul rimborso degli affitti, Guido: "Comune in ritardo clamoroso"

La denuncia del consigliere comunale di opposizione: “Aspetto più grave? Che non siano state ancora ammesse le domande per l’annualità 2017”.

“Anche quest’anno il Comune di Lecce è in ritardo clamoroso con le attività di erogazione sul rimborso degli affitti ai sensi della Legge 431”: a denunciarlo è Andrea Guido, consigliere comunale di opposizione, che aggiunge: “L’aspetto più grave risiede nel fatto non sono ancora ammesse neanche le domande per l’annualità 2017”.

“Il Bando Regionale previsto ai sensi della Legge 431 del 1998 – prosegue - consente a coloro che sono residenti nel Comune di Lecce, in un alloggio condotto in locazione, con regolare contratto registrato (ad eccezione degli alloggi di E.R.P.), di ottenere il rimborso di una parte del canone di affitto pagato nell'anno precedente. Si comprende facilmente, quindi, che si tratta di uno strumento di welfare di fondamentale importanza per i leccesi in difficoltà e non riuscire a garantirne la puntualità dell’erogazione comporta difficili conseguenze per le famiglie in condizioni di disagio economico”.

La domanda di contributo, come chiarisce Guido, va presentata al Comune, che determina l’importo da assegnare: “Dopodiché – afferma - il fabbisogno finanziario viene comunicato dall’Ente alla Regione la quale deve provvedere alla ripartizione delle risorse disponibili, in proporzione all’effettivo fabbisogno riscontrato. Ma qui casca l’asino. La Regione tace, non si muove. E la gente aspetta, per anni, subendo tutti i disagi che ne conseguono”.