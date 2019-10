Quartieri Puliti, riparte l’iniziativa dell’amministrazione comunale

Torna Quartieri Puliti - Curiamo insieme la città, l’iniziativa del Comune di Lecce che vede fianco a fianco cittadini e amministratori per la cura del decoro di parchi, aree verdi, spazi pubblici della città.

Da novembre 2017 a dicembre 2018, nel corso della passata amministrazione, Quartieri puliti percorse 56 tappe. L’attuale amministrazione la ripropone, con qualche significativa novità.

Ogni sabato mattina l’iniziativa attraverserà un quartiere diverso, selezionato tra quelli che più necessitano di interventi straordinari di pulizia e igiene urbana. Accanto ai volontari e agli amministratori comunali ci saranno le ditte Monteco, Lupiae Servizi e Mello Lucio (giardinaggio) che provvederanno ad interventi rafforzativi rispetto all’ordinario sull’igiene urbana (spazzamento e lavaggio di strade e spazi pubblici), sulla rimozione di rifiuti abbandonati, sulla manutenzione del verde. L’assessorato all’Ambiente sarà sul campo per divulgare le corrette modalità della raccolta differenziata. Settimana dopo settimana, dunque, ogni quartiere sarà “bersaglio” di una piccola task force con l’obiettivo di migliorarne il decoro, stimolare il senso di comunità, diffondere la cultura dello spazio pubblico come casa di tutti i cittadini.

La prima tappa della nuova edizione sarà il Quartiere San Pio. Qui, sabato 19 ottobre, a partire dalla prima mattinata saranno in azione i mezzi di Monteco e gli addetti di Lupiae e della ditta Mello Lucio. Alle 9 appuntamento per tutti i volontari alla Chiesetta Balsamo, per procedere alla pulizia collaborativa delle aree verdi del quartiere.

Novità di questa nuova edizione di Quartieri Puliti sarà il coinvolgimento, accanto al Settore Ambiente del Comune di Lecce, di tutti i Settori dell’amministrazione che concorrono, ciascuno per le proprie competenze, alla cura dello spazio pubblico e alla risoluzione dei problemi che i cittadini incontrano per le strade dei quartieri. I vari assessorati saranno coinvolti nell’iniziativa e nell’affrontare le criticità, di volta in volta emergenti dal territorio, ognuno per le proprie competenze. Nel corso delle mattinate di Quartieri Puliti i residenti potranno incontrare e segnalare direttamente agli amministratori e ai funzionari problemi riguardanti la manutenzione di marciapiedi e strade, le necessità relative alla mobilità, ai servizi comunali decentrati, alla sicurezza e al rispetto delle regole comuni.