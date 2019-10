Regionali, malumori nel centrosinistra: "Arroganza di qualcuno mette a rischio unità"

Allarme e avvertimento da parte del movimento La Puglia in più in vista del tavolo per le primarie di coalizione.

“Le regole delle primarie di coalizione devono essere scritte dal tavolo della coalizione. Non accettiamo in alcun modo che tempi e modalità vengano decisi in altri luoghi e per obiettivi individuali. Questo atteggiamento arrogante, simile a quello di chi predica il gioco di squadra salvo poi nascondere il pallone, ci costringe a non partecipare al tavolo, a partire dall’incontro di domani”. Lo scrive in una nota il Movimento La Puglia in Più in vista dell’incontro della coalizione di centrosinistra, previsto per domani a Bari, durante il quale dovrà essere affrontato il tema dell’organizzazione delle primarie.

“Sono bravi tutti - proseguono dal Movimento - a sfidare pubblicamente gli altri scrivendosi le regole da soli. Si continua a fare orecchie da mercante sulla necessità di un bilancio delle cose fatte dal governo regionale e di una agenda di fine mandato: un atteggiamento che non possiamo più tollerare perché giova solo a qualcuno e non all'intera coalizione. E nemmeno ai pugliesi”.